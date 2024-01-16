«Здесь ситуация достаточно сложная, решение принял сам». Полохов — об уходе из «Барыса»

Защитник Кирилл Полохов рассказал о своём решение покинуть «Барыс». Напомним, соглашение игрока с астанинским клубом было расторгнуто накануне, 15 января.

«Такое решение принял сам, это была моя инициатива. Юридически мои права находятся в „Арлане“. На данный момент я решил, что так будет лучше. Хотел бы остаться в клубе? Здесь ситуация достаточно сложная. Я хочу играть, а последний раз я играл за сборную Казахстана на турнире в Санкт-Петербурге. До этого у меня была травма и я не играл почти полтора месяца. Затем сыграл первые игры и пришёл новый тренерский штаб. После этого я только тренировался, но ни разу не сыграл», — приводит слова Полохова Sports.kz.

Полохов вернулся в «Барыс» в начале текущего сезона. В нынешнем сезоне-2023/2024 игрок обороны провёл в регулярном чемпионате КХЛ 17 матчей, в которых результативными действиями не отметился, записав в свой пассив отрицательный показатель полезности «-5». Всего в КХЛ на счету 25-летнего защитника 133 матча, в которых Полохов забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-23».