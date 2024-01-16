«Слишком жёсткие жёны у нас». Плющев — о возможности повторения ситуации Ничушкина в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о решении российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ и оценил вероятность повторения данной ситуации в КХЛ.

«Человек сам решился на такой шаг. Видимо, понял, что дальше может быть только хуже. Разумный шаг, который в такой ситуации надо было предпринять. Молодец, что нашёл в себе силы. Не прячется, пытается решить проблему. Можно только пожелать ему удачи.

Не знаю, стоит ли нам делать что-то подобное. Давно не слышал о каких-то подобных скандалах в КХЛ. Конечно, хоккеисты куролесят, но за рамки не выходят. Слишком жёсткие жёны у нас», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.