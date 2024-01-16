Шаров рассказал об особенностях главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров охарактеризовал главного тренера уфимского клуба Виктора Козлова как спокойного и рассудительного человека. Форвард отметил, что специалист пользуется в коллективе авторитетом в том числе, из-за его яркой в прошлом карьеры хоккеиста. Экс-нападающий Козлов провёл в НХЛ 897 матчей и набрал 537 (198+339) очков.

«Какой тренер Виктор Козлов? Это, наверное, спокойствие, видение игры. Виктор Николаевич нам всегда во всём доверяет. И команда хочет, конечно, ответить взаимностью. Мы хотим отдавать себя, чтобы сохранить эти доверительные отношения. Отмечу, что нет никаких криков, ора. Всё четко, всё по делу. Естественно, играет роль его авторитет как игрока. Много факторов», — сказал Шаров в интервью Metaratings.ru.

«Салават Юлаев», набрав 65 очков 50 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Козлов является обладателем Кубка Гагарина как нападающий «Салавата Юлаева» в 2011 году. Ещё один главный трофей в КХЛ Козлов заработал как тренер магнитогорского «Металлурга» в 2016 году.