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Главный тренер «Чикаго» рассказал о ходе восстановления Бедарда после перелома челюсти

Главный тренер «Чикаго» рассказал о ходе восстановления Бедарда после перелома челюсти
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Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон рассказал о ходе восстановления 18-летнего нападающего Коннора Бедарда после перелома челюсти. Сегодня форвард провёл ледовую тренировку и немного побросал шайбу в течение 45 минут.

«Он просил дать ему покататься, и врачи разрешили ему, но дали инструкции. Ему запрещено щёлкать по воротам, поэтому он пока не может полноценно тренироваться. Он очень нетерпелив, и ему будет полезно начать двигаться. Ему просто нужно быть очень осторожным на ранних стадиях восстановления. Его челюсть стянута пластинами и эластичными лентами, поэтому её движение должно быть минимально», — цитирует Ричардсона пресс-служба клуба.

Возвращение форварда в строй ожидается через шесть-восемь недель. В текущем сезоне Бедард провёл 39 матчей и набрал 33 (15+18) очка.

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