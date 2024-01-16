Нападающий «Барыса» забросил шайбу впервые с октября 2021 года

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного ФОнбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу хозяев.

В середине первого периода гол в составе «Барыса» забил нападающий Дмитрий Гурков. Примечательно, что форвард отличился впервые с 28 октября 2021 года. Тогда Гурков стал автором заброшенной шайбы в победном матче с «Адмиралом» 4:1.

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Всего в КХЛ Гурков проводит 204-й матч. На счету 27-летнего нападающего шесть заброшенных шайб и 20 результативных передач. Всю карьеру в КХЛ Гурков провёл за «Барыс».