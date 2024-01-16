Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Барыса» забросил шайбу впервые с октября 2021 года

Нападающий «Барыса» забросил шайбу впервые с октября 2021 года
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного ФОнбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Перерыв
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гурков (Скленичка, Червены) – 06:35 (5x5)    

В середине первого периода гол в составе «Барыса» забил нападающий Дмитрий Гурков. Примечательно, что форвард отличился впервые с 28 октября 2021 года. Тогда Гурков стал автором заброшенной шайбы в победном матче с «Адмиралом» 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ Гурков проводит 204-й матч. На счету 27-летнего нападающего шесть заброшенных шайб и 20 результативных передач. Всю карьеру в КХЛ Гурков провёл за «Барыс».

Материалы по теме
«Два последних сезона просто ужасны». Казахстанский функционер — о «Барысе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android