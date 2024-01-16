А. Коваленко назвал главную причину игрового кризиса «Спартака» и «Торпедо»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о причинах игрового кризиса «Спартака» и нижегородского «Торпедо». Яркие атакующие команды в последнее время испытывают проблемы, «Спартак» проиграл шесть матчей подряд, «Торпедо» одержало лишь две победы в последних шести матчах.

«Кризис „Торпедо“? Никакого кризиса не вижу. Чемпионат очень жёсткий, почти как в НХЛ. Спадов не могут избежать даже лидеры нашего хоккея, что уж говорить о более молодых клубах, с более ограниченными кадровыми возможностями.

На мой взгляд, главная причина — травмы. Посмотрите на «Спартак», где из строя выбыла группа лидеров — и сразу шесть поражений подряд. В «Торпедо» похожие проблемы — выбыли Коваленко, Атанасов, другие игроки. Думаю, что сейчас командам имеет смысл спокойно пережить свои спады. Они могут быть даже полезны — если весной и «Торпедо», и «Спартак» выйдут на пик формы», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Ещё недавно лидировавший в таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» опустился на четвёртое место. Следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 16 января, на домашней площадке с «Витязем». «Торпедо» после 50 матчей текущего сезона КХЛ занимает пятое место на Западе. В следующем матче нижегородцы примут на своей площадке магнитогорский «Металлург».