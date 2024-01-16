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«Салават Юлаев» отыграл две шайбы, но уступил «Барысу» по буллитам

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

«Барыс» открыл счёт на седьмой минуте матча — гол забил нападающий Дмитрий Гурков. Хозяева удвоили преимущество в счёте на старте второго периода благодаря голу Кирилла Савицкого. «Салават Юлаев» забил важнейший гол в раздевалку за считанные секунды до конца второго периода — броском от синей линии отличился Михаил Науменков. Уфимцы сравняли счёт в середине третьего периода — шайбу забросил Николай Кулёмин.

Овертайм прошёл в непрерывных атаках уфимцев в формате «4 на 3», но голов не принёс. Решающий буллит на счету Понтуса Оберга. Ворота команд защищали голкиперы Семён Вязовой и Андрей Шутов, отразивший восемь бросков в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне.