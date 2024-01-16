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«Салават Юлаев» отыграл две шайбы, но уступил «Барысу» по буллитам

«Салават Юлаев» отыграл две шайбы, но уступил «Барысу» по буллитам
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гурков (Скленичка, Червены) – 06:35 (5x5)     2:0 Савицкий (Ножье, Хенкель) – 20:53 (5x5)     2:1 Науменков (Пименов, Алалыкин) – 39:50 (5x5)     2:2 Кулёмин (Дроздов, Хмелевски) – 48:38 (5x5)     3:2 Оберг – 65:00    

«Барыс» открыл счёт на седьмой минуте матча — гол забил нападающий Дмитрий Гурков. Хозяева удвоили преимущество в счёте на старте второго периода благодаря голу Кирилла Савицкого. «Салават Юлаев» забил важнейший гол в раздевалку за считанные секунды до конца второго периода — броском от синей линии отличился Михаил Науменков. Уфимцы сравняли счёт в середине третьего периода — шайбу забросил Николай Кулёмин.

Овертайм прошёл в непрерывных атаках уфимцев в формате «4 на 3», но голов не принёс. Решающий буллит на счету Понтуса Оберга. Ворота команд защищали голкиперы Семён Вязовой и Андрей Шутов, отразивший восемь бросков в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне.

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