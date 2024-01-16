Козлов — о поражении от «Барыса»: ребята молодцы, гнули свою линию все 60 минут

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение по буллитам в матче с «Барысом» (2:3 Б). По ходу матча уфимский клуб отыгрался со счёта 0:2 и весь овертайм провёл в зоне соперника, нанеся восемь бросков по воротам. Однако в серии буллитов хоккеисты «Салавата Юлаева» не смогли реализовать ни один бросок.

«По содержанию игры и сколько мы создали моментов, я считаю, взяв одно очко, наш стакан на половину полон. Много позитивных моментов. Насколько команда справлялась с прессингом «Барыса»? Я не видел проблем. Они хорошо прессинговали, но у нас не было с этим сложностей. Мы старались играть в свой хоккей, идти в атаку, контроль шайбы. Так что ребята молодцы, гнули свою линию все 60 минут. По игре у ребят всё чётко. Может быть, не очень с реализацией, но мы над этим работаем», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» выиграл три матча из четырёх у «Барыса» в текущем сезоне. В следующем матче уфимский клуб сыграет с в гостях с новосибирской «Сибирью» 18 января.