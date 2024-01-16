Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» забил два гола в меньшинстве в ворота «Торпедо» менее чем за минуту

«Металлург» забил два гола в меньшинстве в ворота «Торпедо» менее чем за минуту
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». В середине второго периода счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Перерыв
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов – 23:05 (4x5)     0:2 Карпов – 23:48 (4x5)     1:2 Летунов (Alexei Kruchinin) – 24:13 (5x4)     2:2 Конюшков (Артамонов, Гончарук) – 27:44 (5x4)     3:2 Ларионов (Воронин, Линч) – 28:39 (5x5)     4:2 Линч (Воронин) – 30:28 (5x5)     5:2 Белевич (Виноградов) – 31:12 (5x5)     6:2 Белевич (Виноградов, Боуи) – 32:50     6:3 Ерёменко (Карпов, Акользин) – 35:51 (5x5)    

В начале второго периода «Торпедо» получило право на игру в большинстве. Однако нижегородцы умудрились дважды пропустить. Сначала гол в меньшинстве забил нападающий «Металлурга» Денис Зернов. Через 43 секунды второй гол в меньшинстве забил Максим Карпов после ошибки форварда «Торпедо» Игоря Ларионова. Примечательно, что «Торпедо» удалось таки реализовать это большинство и размочить счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что «Металлург» уже забивал в этом сезоне дважды в меньшинстве менее чем за минуту в матче с «Автомобилистом» (4:0) 17 октября. Тогда магнитогорцы уложились в 11 секунд.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android