«Металлург» забил два гола в меньшинстве в ворота «Торпедо» менее чем за минуту

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». В середине второго периода счёт 2:2.

В начале второго периода «Торпедо» получило право на игру в большинстве. Однако нижегородцы умудрились дважды пропустить. Сначала гол в меньшинстве забил нападающий «Металлурга» Денис Зернов. Через 43 секунды второй гол в меньшинстве забил Максим Карпов после ошибки форварда «Торпедо» Игоря Ларионова. Примечательно, что «Торпедо» удалось таки реализовать это большинство и размочить счёт.

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Примечательно, что «Металлург» уже забивал в этом сезоне дважды в меньшинстве менее чем за минуту в матче с «Автомобилистом» (4:0) 17 октября. Тогда магнитогорцы уложились в 11 секунд.