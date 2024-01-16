«Торпедо» и «Металлург» забросили девять шайб на двоих за второй период

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». После второго периода счёт 6:3.

Первый период закончился нулевой ничьёй. Однако во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб. Все они уложились в 12 минут и 46 секунд. Примечательно, что голевая перестрелка началась с двух голов в меньшинстве в исполнении хоккеистов «Металлурга». Оба гола в меньшинстве уложились в 43 секунды. «Торпедо» ответило шестью заброшенными шайбами подряд.

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Примечательно, что тренерский штаб «Металлурга» успел дважды поменять вратаря. Сначала на смену Илье Набокову вышел Никита Подскребалин. Через четыре минуты и 11 секунд после трёх пропущенных шайб Подскребалиным произошла обратная замена на Набокова.