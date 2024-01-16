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«Торпедо» и «Металлург» забросили девять шайб на двоих за второй период

«Торпедо» и «Металлург» забросили девять шайб на двоих за второй период
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». После второго периода счёт 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Перерыв
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зернов – 23:05 (4x5)     0:2 Карпов – 23:48 (4x5)     1:2 Летунов (Alexei Kruchinin) – 24:13 (5x4)     2:2 Конюшков (Артамонов, Гончарук) – 27:44 (5x4)     3:2 Ларионов (Воронин, Линч) – 28:39 (5x5)     4:2 Линч (Воронин) – 30:28 (5x5)     5:2 Белевич (Виноградов) – 31:12 (5x5)     6:2 Белевич (Виноградов, Боуи) – 32:50     6:3 Ерёменко (Карпов, Акользин) – 35:51 (5x5)    

Первый период закончился нулевой ничьёй. Однако во втором периоде команды забросили на двоих девять шайб. Все они уложились в 12 минут и 46 секунд. Примечательно, что голевая перестрелка началась с двух голов в меньшинстве в исполнении хоккеистов «Металлурга». Оба гола в меньшинстве уложились в 43 секунды. «Торпедо» ответило шестью заброшенными шайбами подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что тренерский штаб «Металлурга» успел дважды поменять вратаря. Сначала на смену Илье Набокову вышел Никита Подскребалин. Через четыре минуты и 11 секунд после трёх пропущенных шайб Подскребалиным произошла обратная замена на Набокова.

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