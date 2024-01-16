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Хоккеист «Сочи» получил по лицу лезвием конька от защитника «Ак Барса»

Хоккеист «Сочи» получил по лицу лезвием конька от защитника «Ак Барса»
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В Сочи на стадионе «Большой» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу сочинцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Уткин – 10:07 (5x5)     2:0 Уткин (Авершин) – 13:49 (5x5)     2:1 А. Радулов (Миллер) – 38:50 (5x4)    

В первом периоде произошёл опасный эпизод, в котором хоккеист «Сочи» Александр Перевалов получил по лицу лезвием конька. Момент произошёл в борьбе с защитником «Ак Барса» Дмитрием Юдиным, который, пытаясь удержать равновесие, поднял высоко ногу и задел лезвием конька по лицу игроку сочинцев. Перевалов ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Позднее Перевалов вернулся на скамейку запасных «Сочи» и продолжил матч. Отметим, что «Сочи» проиграли 15 матчей подряд и замыкают общую таблицу КХЛ.

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