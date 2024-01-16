Хоккеист «Сочи» получил по лицу лезвием конька от защитника «Ак Барса»
Поделиться
В Сочи на стадионе «Большой» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу сочинцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Уткин – 10:07 (5x5) 2:0 Уткин (Авершин) – 13:49 (5x5) 2:1 А. Радулов (Миллер) – 38:50 (5x4)
В первом периоде произошёл опасный эпизод, в котором хоккеист «Сочи» Александр Перевалов получил по лицу лезвием конька. Момент произошёл в борьбе с защитником «Ак Барса» Дмитрием Юдиным, который, пытаясь удержать равновесие, поднял высоко ногу и задел лезвием конька по лицу игроку сочинцев. Перевалов ушёл в раздевалку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Позднее Перевалов вернулся на скамейку запасных «Сочи» и продолжил матч. Отметим, что «Сочи» проиграли 15 матчей подряд и замыкают общую таблицу КХЛ.
Комментарии
- 16 января 2024
-
21:40
-
21:36
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:34
-
20:27
-
20:02
-
19:54
-
19:41
-
19:25
-
18:56
-
18:34
-
18:09
-
17:44
-
17:19
-
16:52
-
16:19
-
15:50
-
15:34
-
15:32
-
15:19
-
15:12
-
15:00
-
14:40
-
14:24
-
14:12
-
13:59
-
13:46
-
13:33
-
13:16
-
13:00
-
12:43
-
12:28
Партнерский контент