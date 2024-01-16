Хоккеист «Сочи» получил по лицу лезвием конька от защитника «Ак Барса»

В Сочи на стадионе «Большой» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Ак Барсом». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу сочинцев.

В первом периоде произошёл опасный эпизод, в котором хоккеист «Сочи» Александр Перевалов получил по лицу лезвием конька. Момент произошёл в борьбе с защитником «Ак Барса» Дмитрием Юдиным, который, пытаясь удержать равновесие, поднял высоко ногу и задел лезвием конька по лицу игроку сочинцев. Перевалов ушёл в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Позднее Перевалов вернулся на скамейку запасных «Сочи» и продолжил матч. Отметим, что «Сочи» проиграли 15 матчей подряд и замыкают общую таблицу КХЛ.