Разин: задним умом замена Набокова была ошибкой. Но когда три быстрых влетает, это закон

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что считает ошибкой замену вратаря Ильи Набокова после трёх быстрых пропущенных шайб во втором периоде матча с «Торпедо» (4:7). Заменивший его Никита Подскребалин пропустил три шайбы за четыре минуты и был обратно заменён на Набокова.

«Бывает такое. Рекорд мы не установили? Установили? А если ещё и по времени… Бывает такое. Не было, но получилось. Может, надо было 30 секунд взять, хотя я думал, что заменой вратаря как-то встряхну. Получилось наоборот. Все мы учимся. Надо сделать правильные выводы.

Если задним умом думать, конечно, замена вратаря была ошибкой. Но когда так вот три быстрых гола влетает, мне кажется, это закон. Надо встряхнуть команду, поменяв вратаря. Но Никита Подскребалин, к сожалению, не вошёл в игру. Что было, то было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.