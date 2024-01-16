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Разин: не буду комментировать действия одних товарищей, когда нам забивался седьмой гол

Разин: не буду комментировать действия одних товарищей, когда нам забивался седьмой гол
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что недоволен действиями подопечных при седьмой пропущенной шайбе в матче с «Торпедо» (4:7). Этот гол магнитогорцы пропустили на старте третьего периода.

«Не буду комментировать действия одних товарищей, когда забивался седьмой гол. Но даже при 3:7 мы могли отыграться. Если взять количество моментов при этом счёте, мы вполне могли отыграться.

«Торпедо» — неудобный соперник для «Металлурга»? По двум играм нельзя судить. Что в Магнитке, что сегодня счёт не по игре. Можно сказать, что два гола в меньшинстве расслабили команду. Так и было. Лучше было бы без этих двух шайб, счёт бы был другой, может быть, и в нашу пользу. Это был ключевой эпизод матча? Хорошо, мы подумаем и больше в атаку в меньшинстве не будем бегать (смеётся)», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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