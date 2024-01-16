Ларионов — после яркой победы над «Магниткой»: знаю, есть любители, ждущие нашего провала

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил яркую победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (7:4). Команды на двоих забросили девять шайб во втором периоде и побили рекорд КХЛ по голам за период.

«Ребят с победой! С характером, с огневым вторым периодом. Соперника с хорошей игрой, они задали хороший темп, мы его поддержали. Наших болельщиков – за веру в команду, это приятно. Мы не сомневались. Нам нужно было отплатить за поражения, которые были на выезде. Хороший шаг к той игре, которую мы хотим видеть. Весь коллектив – с хорошей игрой!

Два пропущенных гола в большинстве? Здесь идёт проверка на прочность. Знаю, наверняка есть любители, ждущие нашего провала. Для нас важно не терять веру в себя как индивидуально так и командой в целом. Пропустили два таких гола, это стечение обстоятельств, бывают такие моменты. Здесь очень важно, что команда не рассыпалась, а сплотилась. Быстрые шесть голов во втором периоде показали, насколько важна уверенность друг в друге. В любой ситуации надо проходить через такие моменты, а не показывать друг на друга пальцем. Эта игра идёт в зачёт, мы смогли не запаниковать, это редкая вещь для молодой команды. Спасибо всем игрокам, которые проявили чувство локтя, поддержки, выиграли хороший матч.

Бреус был в заявке, но не играл, потому что мы хотим дать этому парню возможность повариться в команде. В такой игре, как с «Магниткой», которая на ходу, очень важно быть рядом с командой, видеть всё с лучших мест на арене. Но это не говорит о том, что мы будем делать это постоянно. Мы хотим постепенно ввести его в состав. Парень – чемпион мира в группе В со сборной Казахстана. Это достойно. Мы отправляли его на турнир, чтобы он помог Казахстану выйти в группу А в юниорском хоккее. Ближайшие несколько дней посмотрим, где дать ему шанс, чтобы он почувствовал накал борьбы и уровень хоккея, который его ожидает в ближайшем будущем.

Сизов в АКМ по игровым качествам. Мы планировали играть в три пары сегодня, выпускать опытного парня в оборону, того же Марина, смысла не было. Мы видим, что ребята выдерживают накал. Мы пробовали это в начале сезона, я сегодня после игры поговорил с защитниками. Все сказали, что в полном порядке и что три пары – это то, что им нравится», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.