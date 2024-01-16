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Ларионов вспомнил, как 28 лет назад его «Детройт» забил два гола в одном меньшинстве в НХЛ

Ларионов вспомнил, как 28 лет назад его «Детройт» забил два гола в одном меньшинстве в НХЛ
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов вспомнил, как в 1996 году его «Детройт» забил два гола в одном меньшинстве в НХЛ. В сегодняшнем матче с «Металлургом» (4:7) нижегородцы пропустили два гола при игре в большинстве менее чем за минуту.

«Две шайбы в меньшинстве? Было у меня такое, но мы в «Детройте» в матче с «Колорадо» забили две шайбы в меньшинстве, в двух участвовал я как ассистент. Забил Слава Фетисов и Кит Примо. Одну забили Патрику Руа, а когда его сняли, другую забили его партнёру. Закончили 6:0 или 7:0. В 1996 году, когда мы должны были выиграть Кубок Стэнли. Журналисты уже давали нам Кубок перед началом плей-офф, потому что мы тогда установили рекорд, 62 побед. Первый год Русской пятёрки», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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