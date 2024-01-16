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Вратарь «Металлурга» Подскребалин пропустил три гола после четырёх бросков и был заменён

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Металлургом». Победу в результативном матче одержали нижегородцы со счётом 7:4.

В середине второго после трёх быстрых пропущенных шайб тренерский штаб «Металлурга» решил заменить вратаря Илью Набокова на голкипера Никиту Подскребалина. Вышедший на площадку вратарь провёл на льду лишь четыре минуты и 11 секунд. Подскребалин пропустил три гола после четырёх бросков и был обратно заменён на Набокова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции признал, что решение заменить Набокова было ошибочным.