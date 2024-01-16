Ларионов — о рекордном втором периоде: крутая история для букмекеров, но я в это не играю

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал рекордный второй период в матче с «Металлургом» (4:7), в котором команды на двоих забросили девять шайб. До этого матча ещё ни разу командам КХЛ не удавалось забить девять голов за период.

«Второй период – такого не должно быть в профессиональном хоккее? Бывает такое. Бывают вещи, которые трудно предсказать. Для букмекеров это, наверное, была крутая история. Я в эти игры не играю и не могу быть предсказателем того, что происходит на льду. Но когда ловишь кураж и находишь уверенность, когда забивается первый гол, стадион срывается с мест, забивается второй гол, когда мы не дали сопернику отойти от нокдауна и продолжали наращивать темп, играть плотно и агрессивно, это заслуживает большого уважения. И спасибо болельщикам, которые гнали вперёд.

Три рекорда за период? Я не сторонник… Меня спросили о том, что «Торпедо» не побеждало дома «Магнитку» с 2018 года. Мы не получаем перед матчем всю историю противостояния, как в НХЛ. Это именно голая статистика по каждому игроку, по историческим матчам между командами, которую можно почитать перед игрой, чтобы понимать, какие рекорды были, какие можно побить. Для нас это была важная победа над сильной командой. Но мы не можем подниматься слишком высоко. Через день игра тоже со сложным соперником. Они пытаются попасть в плей-офф и будут бороться до конца.

Рекорды и существуют, чтобы их обновлять. Получилось так, хотя перед игрой были мысли, что нам нужно выигрывать более убедительно. Потому что каждый раз на нервах, каждая игра – триллер. Такие игры нужны, они оставляют большую память. Это привлекает зрителей на трибуны, и мы хотим, чтобы люди уходили с такими эмоциями, как сегодня», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.