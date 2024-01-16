Ларионов: ДНК «Торпедо» — комбинационный хоккей, не нужно слушать экспертов и журналистов

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что не планирует отказываться от атакующего и комбинационного хоккея, несмотря на периодическую критику такого стиля игры в СМИ.

«Был ли момент во втором периоде, когда думал, что надо придержать команду? Да. Должен быть баланс. Игра пошла, пошли голы, и ты не хочешь останавливать этот поток. Хочется, чтобы ребята продолжали делать то, что делают, чтобы искали пути к воротам соперника. Остановить это было бы неправильно, потому что тогда теряешь веру в команду, вроде как это случайная победа. Хочется, чтобы ребята ещё больше раскрывались в плане личной игры. С другой стороны, предупреждаешь, что индивидуальные очки уходят на второе место, а главное – командный результат. Важно, что команда обрела себя и провела потрясающий период, а кто забил или отдал, — неважно.

Сегодня не было разговора о том, добивать или не добивать соперника. Сегодня было важно играть терпеливо и правильно. Понимаем, что когда в хоккее даёшь слабину, то приобретаешь плохие привычки. Это очень опасно, теряешь игровую дисциплину и качества, присущие нашей команде. После второго периода говорили играть терпеливо, избегать передач вслепую через центр в средней зоне, когда можно получить контратаку.

Первый и третий период? Каждая игра даёт пищу для размышлений. Один период не делает полной картины. Хотим целостной игры все три периода, но это процесс. Когда попадаешь в небольшую турбулентность, важно уйти от этого «холодно – горячо». Нужен баланс, стиль, который позволит команде начинать не удерживать счёт, не сваливаться на индивидуальную игру, не бояться ошибиться, но делать игру более зрелой. Ребята проходят сложный период, но мы не хотим их тормозить. Иначе потеряем наш ДНК – быстрый пас, комбинационный хоккей. Но в то же время не сваливаться в простоту, не слушать экспертов и журналистов, которые что-то предлагают. Не знаю, что, я не читаю. Очень важно психологически раскрепостить ребят, дать им веру, что наша игра живёт и будет жить, но должна улучшаться и быть более стабильной», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.