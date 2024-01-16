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«Это блевотина, а не хоккей!» Никита Филатов жёстко раскритиковал игру «Ак Барса»

«Это блевотина, а не хоккей!» Никита Филатов жёстко раскритиковал игру «Ак Барса»
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Известный в прошлом нападающий Никита Филатов прокомментировал неожиданное поражение «Ак Барса» от «Сочи» и назвал хоккей казанского клуба «блевотиной». Экс-форвард считает, что команда с таким звёздным подбором мастеровитых исполнителей не должна играть в такой малорезультативный хоккей.

«Шесть игр в 2024 году сыграл „Ак барс“, забили пять голов. Но зато это кубковым хоккеем называют! Да это блевотина, а не хоккей! С бюджетом максимальным, с кучей техничных и мастеровитых игроков… Как по мне это кошмар! И чем меньше будет команд играющих в таком стиле, тем проще будет привлекать новых болельщиков и растить новых звёзд», — написал Филатов в своём телеграм-канале.

«Ак Барс» потерпел второе поражение в последних трёх матчах. После 51 матча текущего сезона КХЛ «Ак Барс» занимает лишь седьмую строчку в таблице Восточной конференции лиги. В следующей встрече казанцы примут на своей площадке тольяттинскую «Ладу».

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