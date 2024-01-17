Александр Овечкин пропускает третий матч «Вашингтона» подряд из-за травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Анахайм Дакс».

38-летнего капитана «столичных» беспокоит травма нижней части тела. Сообщалось, что российский игрок принимал участие в тренировке своей команды перед матчем с «Анахаймом».

Напомним, «Вашингтон» принимает на домашнем стадионе «Кэпитал-Уан Арена» «Анахайм» в ночь с 16 на 17 января. Стартовое вбрасывание произошло в 3:00 мск.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи при коэффициенте полезности «+56».