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Александр Овечкин пропускает третий матч «Вашингтона» подряд из-за травмы

Александр Овечкин пропускает третий матч «Вашингтона» подряд из-за травмы
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Анахайм Дакс».

38-летнего капитана «столичных» беспокоит травма нижней части тела. Сообщалось, что российский игрок принимал участие в тренировке своей команды перед матчем с «Анахаймом».

Напомним, «Вашингтон» принимает на домашнем стадионе «Кэпитал-Уан Арена» «Анахайм» в ночь с 16 на 17 января. Стартовое вбрасывание произошло в 3:00 мск.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 19 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи при коэффициенте полезности «+56».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бир (Оши, Дженсен) – 19:22    
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