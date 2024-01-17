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Панарин вторым из россиян набрал 60-е очко в этом сезоне НХЛ

Панарин вторым из россиян набрал 60-е очко в этом сезоне НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт — 2:1 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин вторым из россиян набрал 60-е очко в этом сезоне НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, форвард «Тампы» Никита Кучеров первым из всех игроков в этом сезоне НХЛ преодолел отметку в 60 очков.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 43 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи.

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