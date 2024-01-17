Артемий Панарин установил уникальное достижение в истории «Рейнджерс» в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт — 2:1 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин вторым из россиян 60-е очко в этом сезоне НХЛ.

Панарин стал первым игроком в истории «Рейнджерс», который занёс в свой актив не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 43 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи.