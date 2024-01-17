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«Вашингтон» одержал победу над «Анахаймом», Овечкин участие в матче не принимал

«Вашингтон» одержал победу над «Анахаймом», Овечкин участие в матче не принимал
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Сегодня, 17 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

За «Вашингтон» заброшенными шайбами отметились канадский Итан Бир с передачи Ти Джея Оши, а также другой канадский нападающий Том Уилсон.

Российский нападающий Александр Овечкин участие в матче не принимал.

После 42 матчей «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции с 48 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 31 очко в 44 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Сент-Луис Блюз», а «Анахайм Дакс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бир (Оши, Дженсен) – 19:22     2:0 Уилсон (Фехервари, Дауд) – 59:02    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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