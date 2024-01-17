«Вашингтон» одержал победу над «Анахаймом», Овечкин участие в матче не принимал

Сегодня, 17 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
За «Вашингтон» заброшенными шайбами отметились канадский Итан Бир с передачи Ти Джея Оши, а также другой канадский нападающий Том Уилсон.
Российский нападающий Александр Овечкин участие в матче не принимал.
После 42 матчей «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции с 48 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 31 очко в 44 играх.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Сент-Луис Блюз», а «Анахайм Дакс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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