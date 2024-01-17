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Мэттьюс вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Торонто»

Мэттьюс вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Торонто»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После первого периода гости впереди — 1:0.

Счёт в матче уже спустя 27 секунд после стартового вбрасывания открыл лучший снайпер гостей и всего регулярного чемпионата НХЛ американский нападающий Остон Мэттьюс. Форвард «Мэйпл Лифс» забил 34-й гол в нынешнем сезоне и 333-й за карьеру в НХЛ и канадском клубе.

Благодаря этому Мэттьюс вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Торонто», превзойдя результат Рона Эллиса (332). Клубный рекорд принадлежит шведскому форварду Матсу Сундину (420), второе место занимает Дэррил Ситтлер (389), топ-3 замыкает Дэйв Кеон (365).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
0 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Хольмберг) – 00:27    
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