Победная шайба и голевой пас Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес»

В ночь с 16 на 17 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Даллас Старз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1.

В первом периоде хоккеистам «Далласа» удалось отличиться дважды, вторую из этих заброшенных шайб на 16-й минуте игры записал на свой счёт российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов. Во втором периоде «короли» сократили отставание, реализовав численное преимущество. На отрезке с 46-й по 50-ю минуту хозяева площадки забросили три безответных шайбы, последнюю из них — в меньшинстве.

На счету Евгения Дадонова победный гол, а также результативный пас на четвёртую заброшенную шайбу «Даллас Старз».