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Победная шайба и голевой пас Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес»

Победная шайба и голевой пас Дадонова помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес»
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В ночь с 16 на 17 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Даллас Старз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 5:1.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

В первом периоде хоккеистам «Далласа» удалось отличиться дважды, вторую из этих заброшенных шайб на 16-й минуте игры записал на свой счёт российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов. Во втором периоде «короли» сократили отставание, реализовав численное преимущество. На отрезке с 46-й по 50-ю минуту хозяева площадки забросили три безответных шайбы, последнюю из них — в меньшинстве.

На счету Евгения Дадонова победный гол, а также результативный пас на четвёртую заброшенную шайбу «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хинц (Джонстон, Робертсон) – 09:21     2:0 Дадонов (Смит, Линделль) – 15:21     2:1 Даути (Дано, Кемпе) – 21:31 (pp)     3:1 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 45:49     4:1 Павелски (Харли, Дадонов) – 46:52     5:1 Стил (Факса) – 49:33 (sh)    
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