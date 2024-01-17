Голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер впервые в этом сезоне НХЛ отыграл на «ноль»

Сегодня, 17 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер впервые в этом сезоне НХЛ отыграл на «ноль». 33-летний канадец отразил все 24 броска и был признан первой звездой матча.

В 23 матчах в нынешней регулярке он одержал 11 побед при проценте отражённых бросков 89,5% и коэффициенте надёжности 3,13.

Стоит заметить, что сегодняшний шат-аут стал для Кемпера 31-м за карьеру в лиге в 379 матчах в регулярных чемпионатах. Он занимает восьмое место в НХЛ по матчам на «ноль» среди действующих голкиперов лиги.