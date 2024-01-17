«Барыс» поместил американского нападающего в список травмированных в КХЛ

Нападающий «Барыса» Джозеф Лабейт получил повреждение по ходу последней выездной серии команды. После прохождения дополнительного медицинского обследования игрок переведён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды из Казахстана.

В нынешнем сезоне 30-летний американец дебютировал в КХЛ. Лабейт принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, забросив шесть шайб и сделав девять результативных передач при показателе полезности "-11" и 47 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводил на льду 18 минут 14 секунд.

«Барыс» в текущей регулярке провёл 51 встречу, одержав 17 побед и потерпев 34 поражения. С 42 очками астанинская команда занимает 10-е место в Восточной конференции.