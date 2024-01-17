«Эдмонтон» продлил рекордную серию волевой победой над «Торонто»

В ночь с 16 на 17 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» победили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.
Гости открыли счёт уже на 27-й секунде встречи — отличился нападающий Остон Мэттьюс. На 31-й минуте защитник Морган Райлли удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте центрфорвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль отыграл один гол, а на 43-й минуте нападающий Дерек Райан сравнял счёт. За три минуты до конца основного времени Райан Маклауд забросил шайбу, которая стала победной для хозяев площадки. На 59-й минуте Эван Бушар поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.
Благодаря этой победе «Эдмонтон» продлил рекордную для клуба победную серию до 11 матчей. «Торонто» потерпел третье поражение кряду.
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