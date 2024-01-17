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«Эдмонтон» продлил рекордную серию волевой победой над «Торонто»

«Эдмонтон» продлил рекордную серию волевой победой над «Торонто»
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» победили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости открыли счёт уже на 27-й секунде встречи — отличился нападающий Остон Мэттьюс. На 31-й минуте защитник Морган Райлли удвоил преимущество гостей. На 36-й минуте центрфорвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль отыграл один гол, а на 43-й минуте нападающий Дерек Райан сравнял счёт. За три минуты до конца основного времени Райан Маклауд забросил шайбу, которая стала победной для хозяев площадки. На 59-й минуте Эван Бушар поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» продлил рекордную для клуба победную серию до 11 матчей. «Торонто» потерпел третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Хольмберг) – 00:27     0:2 Райлли (Мэттьюс, Хольмберг) – 30:52     1:2 Драйзайтль (Бушар, Экхольм) – 35:41     2:2 Райан (Маклауд, Янмарк) – 42:27     3:2 Маклауд (Макдэвид, Сеси) – 56:55     4:2 Бушар – 58:27    
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