Результаты игрового дня НХЛ 17 января
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Сегодня, 17 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Батерсон (Жиру, Шабо) – 09:29 (pp) 1:1 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 10:07 2:1 Грейг (Жиру, Ткачук) – 21:21 2:2 Полин (Олофссон, Малински) – 22:27 3:2 Грейг (Ткачук, Сандерсон) – 27:21 4:2 Сандерсон (Жиру, Ткачук) – 31:04 4:3 Рантанен (Маккиннон, Жирар) – 36:18 4:4 Вуд (О'Коннор, Тэйвз) – 44:04 4:5 Малински (Жирар, Джохансен) – 48:14 (pp) 4:6 О'Коннор (Вуд, Жирар) – 52:24 4:7 Тэйвз – 55:16
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Трочек (Панарин, Фокс) – 08:22 (pp) 1:1 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 10:41 (pp) 2:1 Густафссон – 11:09 3:1 Уилер (Бродзински, Шнайдер) – 32:32 4:1 Какко (Зибанеджад, Крайдер) – 37:01 4:2 Макканн (Эберле, Шульц) – 54:24 (pp) 5:2 Уилер (Зибанеджад, Фокс) – 57:22
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бир (Оши, Дженсен) – 19:22 2:0 Уилсон (Фехервари, Дауд) – 59:02
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хинц (Джонстон, Робертсон) – 09:21 2:0 Дадонов (Смит, Линделль) – 15:21 2:1 Даути (Дано, Кемпе) – 21:31 (pp) 3:1 Джонстон (Хинц, Робертсон) – 45:49 4:1 Павелски (Харли, Дадонов) – 46:52 5:1 Стил (Факса) – 49:33 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Виларди (Лаури, Моррисси) – 09:41 1:1 Ли (Райлли, Ахо) – 15:53 2:1 Пионк (Перфетти, Шмидт) – 35:19 (pp) 3:1 Эпплтон (Тонинато, Демело) – 37:58 3:2 Ли (Хорват) – 40:35 4:2 Коннор – 58:38
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гуттман (Донато, Корчински) – 10:41 (pp) 1:1 Карпентер (Бейли, Хоффман) – 45:13 2:1 Катчук – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Хольмберг) – 00:27 0:2 Райлли (Мэттьюс, Хольмберг) – 30:52 1:2 Драйзайтль (Бушар, Экхольм) – 35:41 2:2 Райан (Маклауд, Янмарк) – 42:27 3:2 Маклауд (Макдэвид, Сеси) – 56:55 4:2 Бушар – 58:27
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дурзи – 28:22 0:2 Кули (Дурзи, Келлер) – 46:37 1:2 Коулман (Андерссон) – 48:54 2:2 Кадри (Поспишил) – 49:57 3:2 Шарангович (Кадри, Линдхольм) – 64:43 (pp)
На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 61 очком после 43 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 62 очками после 43 матчей.
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