Илья Ковальчук ответил на письмо фанатов «Спартака» в его адрес

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на письмо фанатов красно-белых, заявив, что в скором времени планирует встретится с болельщиками.

«На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор „Спартака“. Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет. Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам „Спартака“ небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо. После встречи, может быть, мы вместе какое‑нибудь письмо в Telegram напишем», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл восемь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели восемь встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.

Напомним, ранее активные болельщики «Спартака» в письме заявили об «отсутствии пользы» в приходе Ильи Ковальчука в команду.