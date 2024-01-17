Чупин: в России нет своего ничего для того, чтобы ребёнка экипировать

Трёхкратный чемпион России, бывший игрок «Ак Барса», московского «Динамо» Алексей Чупин рассказал о проблемах с экипировкой детей в стране.

«Хоккейную форму мы покупаем за большие деньги канадскую или её шьют в Китае. Хорошо хоть сейчас клюшки „Заряд“ на заводе в Набережных Челнах начали делать. Раньше были такие отечественные компании по производству спортинвентаря, как Efsi, „Главспортпром“, Salewa. Сейчас у нас нет своего ничего для того, чтобы ребёнка экипировать», — приводит слова Чупина «ТИ-Спорт».

В составе казанского клуба Чупин дважды становился чемпионом России (сезон-1997/1998 и 2005/2006) и дважды становился серебряным призёром чемпионата (сезон-1999/2000 и 2001/2002). В составе московского «Динамо» Алексей стал чемпионом России в сезоне-2004/2005.