Плющев: ожиданий от возвращения Ковальчука было гораздо больше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об игре Ильи Ковальчука за «Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«PR-компания, которая проходила, всех взбудоражила, мол „Илья Муромец всех победит“. Ожиданий от возвращения Ильи было гораздо больше, но надо понимать, что человек был два года без хоккея. За короткий срок дойти до определённых кондиций сложно. Не бывает так, что пришёл с листа и всех победил», — сказал Плющев в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл восемь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели восемь встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.