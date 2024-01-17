Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Есть запас, куда прибавлять». Ковальчук — о своей форме в нынешнем сезоне

«Есть запас, куда прибавлять». Ковальчук — о своей форме в нынешнем сезоне
Комментарии

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о своей форме в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Чувствую себя лучше с каждым матчем, спасибо тренерам и партнёрам. Вначале было непросто, можно тренироваться сколько угодно, но форма набирается через игры, так легче поймать игровой ритм. Есть запас, куда прибавлять», — цитирует Ковальчука ТАСС

Напомним, в текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл восемь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели восемь встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.

Материалы по теме
Илья Ковальчук ответил на письмо фанатов «Спартака» в его адрес
Плющев: ожиданий от возвращения Ковальчука было гораздо больше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android