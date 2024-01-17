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«Тампа-Бэй» представила стильную форму с черепом

«Тампа-Бэй» представила стильную форму с черепом
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» представила стильную форму с черепом, приуроченную к проведению пиратского фестиваля в городе. Спереди на белой майке изображены череп и скрещённые мечи с логотипом «молний» в центре. Цифры на спине и рукавах в пиратской тематике дополняют особый образ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте «Тампа-Бэй».

Напомним, «Тампа» представляла похожую форму и год назад, 28 января 2023 года.

В нынешнем сезоне «Тампа-Бэй Лайтнинг» провела 44 встречи, в которых одержала 22 победы. С 49 результативными баллами в активе клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «молнии» сыграют дома с «Миннесотой Уайлд» 19 января.

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