ИИХФ разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ до 20 лет

Международная федерация хоккея разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, сообщает пресс-служба ИИХФ.

«После недавних обменов мнениями и обширных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами ИИХФ получила от Министерства молодёжи и спорта Болгарии и соответствующего Организационного комитета требуемое подтверждение обеспечения охраны, необходимой для того, чтобы позволить национальной команде Израиля принять участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой 2024 года до 20 лет, дивизион III, группа A (WM20IIIA), который пройдёт в Софии с 22 по 29 января 2024 года.

Мы благодарны болгарским властям, Министерству молодёжи и спорта, Министерству внутренних дел, местной полиции и всем нашим заинтересованным сторонам за их поддержку и содействие в этом вопросе.

Для ИИХФ безопасность всех игроков, команд, людей, участвующих в организации чемпионата, и болельщиков на стадионах всегда будет оставаться на первом месте при принятии любых решений.

В тесном сотрудничестве с нашими заинтересованными сторонами и местными властями мы будем стремиться найти необходимые условия и поддержку, позволяющие израильским командам участвовать. Дальнейшие решения будут приняты в феврале 2024 года», — сказано в заявлении.