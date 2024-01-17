Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал положительный момент в игре «Ак Барса»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов заявил, что считает игру вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова положительным моментом в последних неудачных встречах казанского клуба.

«Ак Барс» сейчас играет плохо, это признают и игроки, и тренеры, и болельщики. Очевидно, что есть проблемы, очень большие проблемы, но с чем это связано, мне непонятно. Будет любопытно посмотреть на игру против «Лады», которая для «Ак Барса» — криптонит. Какие положительные стороны в игре «Ак Барса»? Тимур Билялов. Если бы не он, было бы ещё тяжелее», — приводит слова Потапова официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» в игре с «Сочи» (1:3) потерпел второе поражение в последних трёх матчах. После 51 матча текущего сезона КХЛ «Ак Барс» занимает лишь седьмую строчку в таблице Восточной конференции лиги. В следующей встрече казанцы примут на своей площадке тольяттинскую «Ладу» 18 января в 19:00 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о ситуации в «Ак Барсе».