«Лицемерная позиция ИИХФ». Фетисов — о допуске молодёжной сборной Израиля по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

«Меня уже ничего не удивляет касательно международных спортивных организаций. Лицемерная позиция от ИИХФ. Ничего нового тут», — приводит слова Фетисова Sport24.

Напомним, взрослая команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира. Сегодня ИИХФ снял отстранение с молодёжной сборной.