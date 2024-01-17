«Если хозяин сказал, значит, так и будет». Плющев — о решении ИИХФ по допуску Израиля

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

«Допустив команду Израиля к международным соревнованиям, ИИХФ в очередной раз доказала, что она несамостоятельная организация. А Люк Тардиф — шестёрка, как и все руководители организации. И по-другому их никак не назовёшь. Они действуют непоследовательно: сначала отстраняют, а затем резко меняют своё мнение. Если организация принимает решение на основании чего-то, а затем его отменяет спустя шесть дней, то это чей-то приказ. Если хозяин сказал, значит, так и будет», — приводит слова Плющева RT.

Напомним, взрослая команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира. Сегодня ИИХФ сняла отстранение с молодёжной сборной.