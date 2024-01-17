Потапов: Ковальчук не такой, что «я пришёл, я лидер, остальные сели по углам»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался относительно критики нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука.

«Его приход совпал с тем, что сломались три ведущих центральных нападающих, плюс Принс получил травму. Те ребята, которые заходят в состав, они должны играть, но они должны играть на других ролях. Плюс игра вратарей… Ковальчук здесь точно ни при чём. Илья Валерьевич не такой, что «я пришёл, я лидер, остальные сели по углам», — приводит слова Потапова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл восемь матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-3». С Ковальчуком в составе красно-белые провели восемь встреч, в которых одержали две победы. 40-летний форвард подписал контракт с московским клубом 6 декабря 2023 года.