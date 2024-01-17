«Мы против дискриминации». МОК — о возвращении молодёжки Израиля к соревнованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

«МОК осведомлён о ситуации и обсуждал этот вопрос с НОК Израиля и ИИХФ в течение последних нескольких недель, и очень чётко изложил свою позицию. Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этого», — заявили «Советскому спорту» в пресс-службе МОК.

Напомним, взрослая команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года. 11 января Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира. Сегодня ИИХФ сняла отстранение с молодёжной сборной.

Отметим, что национальные команды России и Беларуси отстранены от международных матчей с 2022 года. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении или снятии дисквалификации со сборных России и Беларуси будет принято 12–13 февраля 2024 года.

Ранее о допуске молодёжной сборной Израиля высказались бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев и двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.