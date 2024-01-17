Инсайдер НХЛ предположил, в течение какого срока Ничушкин может вернуться в «Колорадо»

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли прокомментировал попадание российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ.

«Могу ли что-нибудь сказать о том, как надолго выбыл Ничушкин или что-то в этом роде? Нет. Он выпал из игры на неопределённый период времени. Как правило, вы начинаете видеть некоторый потенциал для возвращения только через 30 дней. Не говорю, что он определённо будет отсутствовать все 30 дней, но тот факт, что это второй раз, когда явно всплыла какая-то проблема со злоупотреблением психоактивными веществами, конечно, беспокоит «Колорадо». Вот это большая проблема. Это то, к чему нужно относиться должным образом и что нужно решить», — сказал Серавалли в эфире подкаста на YouTube-канале Daily Faceoff.