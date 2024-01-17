Журналист Daily Faceoff: чувствую, что в этом сезоне мы снова увидим Ничушкина

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли высказался о том, как попадание российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ может отразиться на трансферной политике клуба. Инсайдер назвал позиции, которые теперь придётся укрепить «лавинам». Кроме того, североамериканский обозреватель выразил надежду, что Ничушкин сможет вернуться в состав в нынешнем сезоне.

«Ну, они уже выполнили свои цели на Западе. Им нужен центр для второго звена. Они добавили Райана Джохансена и Росса Колтона. Колтон был в порядке, но Джохансен определённо не соответствовал всем требованиям. И если бы они могли опустить каждого игрока ниже по звеньям, то поставили бы Колтона центром третьей тройки, а Джохансена — четвёртой. Я знаю, что это болезненно, когда ты платишь такому парню $ 4 млн в год, но этот эксперимент, который стоило попробовать, просто не удался «Колорадо».

Они уже выходили на рынок с целью найти центрального нападающего, поэтому будет сложно найти двоих кандидатов на роли в топ-6, если перед ними стоит такая задача. До плей-офф ещё далеко, поэтому я чувствую, что в этом сезоне — в текущем регулярном чемпионате — мы снова увидим Ничушкина», — сказал Серавалли в эфире подкаста на YouTube-канале Daily Faceoff.