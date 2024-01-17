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«Я его фанат». Фил Эспозито рассказал, чем Макдэвид похож на Бобби Орра

«Я его фанат». Фил Эспозито рассказал, чем Макдэвид похож на Бобби Орра
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Легендарный канадский нападающий Фил Эспозито заявил, что является фанатом капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, и сравнил его с канадским защитником Бобби Орром.

«За свою карьеру я играл с парнями, у которых были отличные руки, но они не могли быстро соображать на площадке, или наоборот. Либо руки были слишком быстрыми для мозга, либо мозг был слишком быстрым для рук. Макдэвид их синхронизировал. Когда у тебя есть его скорость, его руки и способность думать на площадке так же быстро, как он, и выполнять то, что он делает, очень трудно остановить такого парня.

Он умён, быстр, и его руки согласуются с игровым мышлением. Я абсолютно точно его фанат. Именно поэтому мне нравится смотреть, как он играет. Бобби Орр был таким же», — цитирует Эспозито официальный сайт НХЛ.

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