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Суд приговорил бывшего генерального директора «Торпедо» к шести годам колонии

Суд приговорил бывшего генерального директора «Торпедо» к шести годам колонии
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Советский райсуд Нижнего Новгорода заочно приговорил бывшего генерального директора «Торпедо» Яна Голубовского к шести годам колонии со штрафом 300 тысяч руб, сообщает «Коммерсантъ».

Спортивного менеджера обвинили в растрате 17 млн руб. из кассы клуба вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным и заместителем директора по финансам Натальей Ерёминой. Последние получили условные сроки. Голубовский должен будет выплатить 15,8 млн руб. нижегородскому «Торпедо».

Голубовский незадолго до объявления приговора скрылся за границей. Сейчас местонахождение экс-гендиректора неизвестно, он объявлен в розыск. На суде Голубовский свою вину не признал и заявил, что его оговорил бывший исполнительный директор «Торпедо» Сергей Малютин.

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