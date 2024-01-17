Плющев: тактика Билялетдинова не воспринимается игроками «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что проблемы нынешнего «Ак Барса» заключаются в том, что мастеровитые игроки в команде не воспринимают тактику главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, которая в первую очередь направлена на строгую игру в обороне.

«Я думаю, просто-напросто та тактика, которую предлагает главный тренер своим подопечным, она не то что до всех не доходит, она просто не воспринимается. Главный тренер не сумел перестроиться. Потому что тактика подбирается под игроков. А если у тебя яркие игроки, то надо и тактику подбирать под них, а не игроков под свою тактику. Опытных игроков ломать и заставлять делать то, что внутренне не воспринимается, – это тяжело. И иногда играют без куража, желания», — цитирует Плющева «Татар-Информ».

Во вчерашнем матче с «Сочи» казанский «Ак Барс» потерпел неожиданное поражение со счётом 1:3. После 51 матча текущего сезона КХЛ «Ак Барс» занимает лишь седьмую строчку в таблице Восточной конференции лиги. Ранее бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Никита Филатов жёстко раскритиковал игру «Ак Барса», назвав её «блевотиной».