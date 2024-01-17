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«Авангард» на домашней площадке нанёс ЦСКА третье поражение подряд

«Авангард» на домашней площадке нанёс ЦСКА третье поражение подряд
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В Омске на стадионе «G-Drive Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ЦСКА. Матч закончился победой омичей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Прохоркин (Чистяков, Юрчо) – 13:49 (5x4)     2:0 Мартынов (Буше, Спунер) – 14:58 (5x5)     3:0 Холодилин (Николишин) – 18:38 (5x5)     3:1 Плотников (Окулов, Уильямс) – 34:00 (5x5)     4:1 Юрчо (Прохоркин, Шарипзянов) – 59:59 (en)    

Решающим в матче стал первый период, по итогам которого «Авангард» забросил три безответные шайбы. На 14-й минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, которому ассистировали Семён Чистяков и Томаш Юрчо. Спустя чуть более минуты преимущество удвоил Игорь Мартынов. Третью шайбу омичей под занавес первого периода забросил Никита Холодилин. ЦСКА удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Сергея Плотникова в середине второго периода. Отметим, что в матче обе команды получили право на штрафной бросок, однако ни один из них не был реализован.

«Авангард» одержал шестую победу подряд. ЦСКА, в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

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