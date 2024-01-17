«Авангард» на домашней площадке нанёс ЦСКА третье поражение подряд

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ЦСКА. Матч закончился победой омичей со счётом 4:1.
Решающим в матче стал первый период, по итогам которого «Авангард» забросил три безответные шайбы. На 14-й минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, которому ассистировали Семён Чистяков и Томаш Юрчо. Спустя чуть более минуты преимущество удвоил Игорь Мартынов. Третью шайбу омичей под занавес первого периода забросил Никита Холодилин. ЦСКА удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Сергея Плотникова в середине второго периода. Отметим, что в матче обе команды получили право на штрафной бросок, однако ни один из них не был реализован.
«Авангард» одержал шестую победу подряд. ЦСКА, в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.
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