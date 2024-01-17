«Сибирь» покинула зону плей-офф после потери 4 очков из-за нарушения регламента КХЛ

Сегодня стало известно, что из-за нарушения регламента КХЛ по числу легионеров в заявке матчей новосибирская «Сибирь» получила четыре технических поражения. В двух из четырёх матчей новосибирцы одержали победы над «Барысом» и после технических поражений лишились четырёх очков.

Потеря четырёх очков отбросила «Сибирь» за пределы зоны плей-офф. Теперь новосибирцы имеют в своём активе 51 очко после 52 матчей и занимают девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы пропустили «Нефтехимик» в зону плей-офф. Теперь нижнекамцы занимают восьмое место в таблице Востока.

Фото: КХЛ

В следующем матче «Сибирь» сыграет на домашней площадке с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч пройдёт в Новосибирске 18 января.