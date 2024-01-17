Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» покинула зону плей-офф после потери 4 очков из-за нарушения регламента КХЛ

«Сибирь» покинула зону плей-офф после потери 4 очков из-за нарушения регламента КХЛ
Комментарии

Сегодня стало известно, что из-за нарушения регламента КХЛ по числу легионеров в заявке матчей новосибирская «Сибирь» получила четыре технических поражения. В двух из четырёх матчей новосибирцы одержали победы над «Барысом» и после технических поражений лишились четырёх очков.

Потеря четырёх очков отбросила «Сибирь» за пределы зоны плей-офф. Теперь новосибирцы имеют в своём активе 51 очко после 52 матчей и занимают девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирцы пропустили «Нефтехимик» в зону плей-офф. Теперь нижнекамцы занимают восьмое место в таблице Востока.

Фото: КХЛ

В следующем матче «Сибирь» сыграет на домашней площадке с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч пройдёт в Новосибирске 18 января.

Материалы по теме
ХК «Сибирь» присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android