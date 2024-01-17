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Стась после силового приёма полез на скамейку «Куньлуня» и начал массовую потасовку

Стась после силового приёма полез на скамейку «Куньлуня» и начал массовую потасовку
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Куньлунем». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Дерябин (Мороз, Горбунов) – 09:33 (5x4)     2:0 Сотишвили (Пышкайло, Кодола) – 10:30 (5x5)     2:1 Фу – 17:57 (5x5)    

В середине первого периода состоялась массовая потасовка хоккеистов команд. Всё началось с силового приёма игрока «Куньлуня» на капитане минчан Андрее Стасе. Опытнейший белорусский форвард решил отомстить обидчику и полез на скамейку запасных гостей. На льду моментально вспыхнула потасовка, по итогам которой судьи выписали хоккеистам в общей сложности 63 штрафные минуты. Больше всего штрафа досталось капитану гостей Брэндону Ипу, который получил 37 штрафных минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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