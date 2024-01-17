Стась после силового приёма полез на скамейку «Куньлуня» и начал массовую потасовку

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и «Куньлунем». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

В середине первого периода состоялась массовая потасовка хоккеистов команд. Всё началось с силового приёма игрока «Куньлуня» на капитане минчан Андрее Стасе. Опытнейший белорусский форвард решил отомстить обидчику и полез на скамейку запасных гостей. На льду моментально вспыхнула потасовка, по итогам которой судьи выписали хоккеистам в общей сложности 63 штрафные минуты. Больше всего штрафа досталось капитану гостей Брэндону Ипу, который получил 37 штрафных минут.

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