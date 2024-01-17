«Есть нюансы, конечно». Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА со счётом 4:1

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над ЦСКА со счётом 4:1.

«Довольно хорошо мы отыграли, результат положительный. Есть нюансы, конечно, вопросы по второму периоду. Здесь, думаю, всё-таки повлияли наши три гола и наша хорошая игра в первом периоде, когда мы не выходили из зоны ЦСКА, всё делали правильно. Нас выручил вратарь, ему большая благодарность. Это была игра с таким серьёзным соперником после тяжёлой поездки, может, где-то подустали после первого периода. Но в третьем отрезке смогли вернуться, достойно отыграли «5 на 6» и забрали важные два очка.

Конечно, третьим периодом доволен и в плане построения, и в плане скоростей. Мы начали кататься, подкатываться, не давали ЦСКА входить в зону. Что-то они создавали, но огромная разница со вторым периодом. Второй период? Надо что-то перестроить, потому что на протяжении всего сезона у нас много таких неважных вторых периодов. Но, в принципе, я вижу, что это недоработка ногами, проигрыш единоборств, борьбы за нейтральную шайбу. И не хватало контроля шайбы в чужой зоне», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.