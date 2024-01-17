Главный тренер «Авангарда» высказался о характере травмы Ткачёва и его возвращении на лёд

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о характере травмы нападающего Владимира Ткачёва и его возвращении на лёд. Форвард пропустил сегодняшний матч с ЦСКА (4:1).

«Почему именно Мартынова поставил в первую тройку вместо Ткачёва? Руководствовался хорошей скоростью Игоря, он умеет играть в пас, умеет открыться, отдать. Плюс у него отличные отношения со Спунером, с Буше. И самое главное: не хотел разбивать вторую тройку. Что с Ткачёвым? Надеюсь, что Володя поправится в ближайшие дни, врачи над ним работают, так что ждём его выхода на лёд. Проскуряков приболел на Дальнем Востоке, сейчас у него тренировочно-восстановительный процесс, набирает форму. У Абросимова то же самое, что и у Ткачёва – резко дёрнулся. Думаю, что в скором будущем вернётся», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.